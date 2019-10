Josylvio verwacht zijn eerste kind. "Mijn liefde, mijn leven, mijn alles", schrijft de rapper op Instagram bij een foto van een echo.

"We wachten op je", aldus de 27-jarige artiest. Het is niet bekend wie de moeder is van het kind.

Ook in De Woordenschat Podcast vertelt Josylvio over het aanstaande vaderschap: "Ik ben van jongeman naar man aan het gaan. (...) Ik ben al een tijdje met iemand die me heel gelukkig maakt. Die zit lekker bij mij thuis en heeft een heel grote buik inmiddels. De kleine Josylvio komt eraan, ik kan niet wachten."

Josylvio, de artiestennaam van Joost Dowib, is bekend van nummers als Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Hij is de meest gestreamde artiest van 2018 in Nederland en de meest bekeken artiest op YouTube. In 2018 was Hella Cash in Nederland het bestverkochte album van het jaar.

Onlangs werd bekend dat Josylvio zijn acteerdebuut zal maken in de film Suriname, die vanaf februari 2020 in de bioscopen verschijnt.