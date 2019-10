Verona van de Leur wil stoppen met haar werk als pornoactrice. De voormalige turnster (33) vindt het na acht jaar tijd worden voor iets anders, zegt ze tegen het AD.

"Aan het einde van dit jaar, als een paar contracten aflopen, stop ik met de pornoindustrie. Dan kan ik terugkijken op acht leuke jaren. Ik heb ervan genoten, maar zag het als werk. Ik was niet de standaardpornoactrice. Ik heb in mijn bedrijf mijn eigen regels gesteld, deed alles alleen met mijn vriend", zegt ze in gesprek met de krant.

Van de Leur neemt met deze aankondiging een voorsprong op haar biografie, die komend voorjaar in het Engels zal verschijnen en de titel Simply Verona draagt.

Van de Leur begon in 2011 een carrière als pornoactrice zodat ze met de opbrengsten daarvan een toekomst als fotograaf of zelfstandig ondernemer wilde opbouwen. Het gaf haar ook de kans een einde te maken aan het zwervende bestaan dat ze tussen 2008 en 2010 met haar vriend leidde.

In die jaren leefde de ex-topsporter samen met haar partner in diens auto, aten ze gratis proefexemplaren in supermarkten en maakten ze gebruik van douches in sportscholen en op stranden.

'Paar duizend euro gaat er zo doorheen'

"Ik had al familieproblemen toen ik nog turnde. Op het moment dat ik zei dat ik ging stoppen, werd het alleen maar erger. Thuis werden de sloten vervangen, ik kwam letterlijk op straat te staan. Mijn vriend kwam uit een gebroken gezinssituatie. In het ­begin hadden we nog een beetje geld op de rekening, maar een paar duizend euro gaat er zo doorheen."

Nu wil Van de Leur haar sport- en levenservaring gebruiken in een adviserende rol in de turnsport.

"Ik wil de kinderen van nu iets meegeven of een stem geven, een vertrouwenspersoon zijn in de zaal. Een veilig sportklimaat staat voorop. Onder het mom van topsport was vroeger alles goed. Er zijn genoeg rapporten waaruit blijkt dat er nog misstanden zijn."