Mathew Knowles, de vader van zangeressen Beyoncé en Solange Knowles, wordt behandeld voor borstkanker.

"Borstkanker komt veel voor in onze familie", vertelde de 67-jarige Knowles woensdag in het programma Good Morning America.

"Ik zou willen dat zowel mannen als vrouwen alert zijn op de ziekte. Als het op tijd wordt ontdekt, kun je er nog wat aan doen en een normaal leven leiden", aldus de zakenman, die jarenlang manager was van Destiny's Child.

Knowles ging al onder het mes om een deel van zijn borst te laten verwijderen en laat in januari ook het andere deel weghalen. "We gebruiken het woord 'kankervrij', maar medisch gezien bestaat zoiets niet. Er zijn altijd risico's. De kans dat het terugkomt bij mij is nu minder dan 5 procent. Na de operatie is dat ongeveer 2 procent."

Beyoncé Knowles ontsloeg vader in 2011 als manager

Knowles scheidde in 2009 van Beyoncé Knowles' moeder Tina Knowles. In 2011 ontsloeg Beyoncé Knowles, die een tijdje een moeizame band had met haar vader, hem als haar manager. Hij trouwde in 2013 met model Gena Charmaine Avery.

In april werd bekend dat Knowles een musical produceert over Destiny's Child, de muziekgroep waarmee Beyoncé Knowles doorbrak. De musical krijgt de naam Survivor: The Destiny's Child Musical en gaat in 2020 in première in het Amerikaanse Houston.

Beyoncé Knowles met haar vader Mathew Knowles in 2004. (Foto: Bruno Press)