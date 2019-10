Realityster Kylie Jenner en rapper Travis Scott zijn voorlopig uit elkaar, meldt TMZ.

Het stel is voor het laatst samen gezien op 27 augustus, bij de premiere van de documentaire Look Mom I Can Fly, over het leven van Scott. Hun dochter Stormi was daar ook bij aanwezig.

Jenner en Scott zouden het besluit om uit elkaar te gaan enkele weken geleden hebben genomen: de 22-jarige Jenner heeft sinds 10 september geen socialemediaberichten gedeeld waarop de 28-jarige Scott te zien is. Op die dag onthulde ze samen met hem in de Playboy te verschijnen. Ook was Scott maandag afwezig bij de bruiloft van Justin en Hailey Bieber, waar Jenner samen Stormi wel tot de gasten behoorde.

Jenner en Scott zijn sinds 2017 een stel. In februari 2018 werden ze ouders van dochter Stormi. Volgens bronnen rond het stel is het niet de eerste keer dat Jenner en Scott hun relatie op pauze zetten.