Robert Minderhoud, beter bekend als 'Jokertje' uit de realityreeks Oh Oh Cherso, heeft op Facebook een foto van zijn zoon gedeeld. De realityster en zijn vrouw Shana maakten eind 2018 bekend hun eerste kind te verwachten.

"Quality time with my boy James (Qualitytime met mijn jongen James, red.)", meldt Minderhoud bij de foto waarop hij een baby vasthoudt. De geboortedatum van James vermeldt de voormalig realityster niet.

Minderhoud werd bekend toen hij in 2010 en 2011 deelnam aan het programma Oh Oh Cherso. In dat programma werd een aantal Haagse jongeren gevolgd tijdens een feestvakantie in Chersonissos op het Griekse eiland Kreta. Andere deelnemers aan de realityshow waren Bibi Breijman en Samantha 'Barbie' de Jong.

Minderhoud trouwde in 2013 met Shana Dolphen. In het programma Jokertjes Jawoord waren in datzelfde jaar de voorbereidingen op zijn vrijgezellenfeest te zien.