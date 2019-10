Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben besloten de krant Mail On Sunday en de Britse uitgeverij Associated Newspapers aan te klagen. Het bedrijf publiceerde delen van een persoonlijke brief geschreven door Markle, wat volgens het echtpaar tegen de wet is.

Prins Harry schreef een uitgebreide verklaring aan het Britse volk om zijn besluit toe te lichten. "De inhoud van een persoonlijke brief werd onrechtmatig gepubliceerd om de lezer te manipuleren. Bepaalde paragrafen en zinnen werden weggelaten, om de leugens die ze al een jaar verspreiden te maskeren." De prins zegt niet om welke brief het gaat, maar de aangeklaagde krant Mail On Sunday publiceerde in februari delen van een brief die Markle zou hebben geschreven aan haar vader.

Hij is van mening dat de Britse tabloidkranten, waaronder de krant Mail on Sunday, bezig zijn met een hetze tegen Markle. "Mijn vrouw is het slachtoffer geworden van de Britse tabloidkranten die campagne voeren tegen personen zonder de consequenties in te zien. De campagne tegen mijn vrouw is in het afgelopen jaar, tijdens haar zwangerschap en het opvoeden van onze pasgeboren zoon, uit de hand gelopen", schrijft hij.

De prins die in mei vader werd van Archie, beschrijft de impact die de negatieve aandacht op zijn gezin heeft. "Dit heeft verregaande gevolgen voor de persoon om wie het gaat, vooral bij onjuiste berichtgeving. We laten het niet blijken, maar ik kan niet onder woorden brengen hoe pijnlijk dit voor ons is."

'Ik verloor mijn moeder en zie hoe mijn vrouw slachtoffer wordt'

Hij maakt een vergelijking met de situatie van zijn moeder prinses Diana, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk na te zijn achtervolgd door paparazzi-fotografen. "Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt."

Hij stelt dat het hen tot nu toe niet is gelukt om iets te veranderen aan de onjuiste berichtgeving. "Daarom gaan we nu juridische stappen ondernemen. Voor deze media is dit een spelletje, waar wij vanaf het begin al niet aan mee hebben willen doen. Ik heb lang genoeg zwijgend toegekeken. Dit toelaten zonder actie te ondernemen, druist in tegen waar wij in geloven."

'Mail on Sunday staat achter het verhaal'

De Mail on Sunday blijft achter het verhaal staan, aldus een zegspersoon. "We zullen dit artikel krachtig blijven verdedigen. En specifiek ontkennen we categorisch dat de brief van Merkle zodanig is aangepast dat de betekenis ervan is veranderd." Associated Newspapers en Mail On Sunday worden aangeklaagd voor het onwettig publiceren van privé-informatie, inbreuk op auteursrecht en inbreuk op de Data Protection Act 2018.