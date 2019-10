Daley Blind en zijn vrouw Candy Rae Fleur zijn ouders geworden van een zoon. Dit maakt Ajax, de club waar de voetballer voor uitkomt, bekend via zijn website.

De selectie van de Amsterdamse club reisde op dinsdag af naar Spanje voor een Champions League-duel met Valencia. In het liveblog van Ajax valt te lezen dat Blind zich pas later dinsdagavond bij de groep voegt, vanwege de geboorte van zijn zoon.

"Op naar een mooie tijd met jouw gezin en laten we hopen op een derde generatie Blind in Ajax 1 over twintig jaar", valt te lezen. Daley Blind is de zoon van Danny Blind, die in de jaren tachtig en negentig voor Ajax uitkwam.

Blind trouwde in juni met Fleur en kondigde enkele dagen later de zwangerschap aan. Het stel heeft nog niet bekendgemaakt hoe hun zoontje heet.