Donny Roelvink zou graag een ander gebit willen hebben. De 21-jarige realityster spaart daarom voor een porseleinen gebit, dat hij wil in plaats van de facings met composiet die hij nu heeft.

"Ik spaar voor porseleinen tanden. Dat kost duizend euro per tand, maar dan heb je een prachtig en parelwit rijtje. Porselein is voor altijd", vertelt Roelvink in gesprek met Beau Monde.

De realityster besteedt daarnaast nog meer geld aan zijn uiterlijk. Zo gaat hij twee keer per week naar de zonnebank en elke week naar de kapper. "Mijn haar groeit snel en is heel steil. Het lijkt onkruid als ik het laat groeien. Ik ga op vrijdag, dan zit het meteen goed voor het weekend."

Roelvink vindt het belangrijk om er netjes en verzorgd uit te zien. "Dat heb ik van mijn vader (Dries Roelvink, red.), hij is meester in verzorgd voor de dag komen. In een vliegtuig draagt hij een maatpak en een crisp, fris, gestreken overhemd. Mijn vader zegt dat je lichaam een tempel is die je goed moet onderhouden - en met een lijf van zestig jaar, dat eruitziet als het lijf van iemand van veertig, is hij zeker een inspiratie."