Yolanthe Cabau (34) heeft er weleens over nagedacht om naar een ander land te verhuizen met haar zoon Xess Xava (4). Volgens de actrice en presentatrice wordt Xess regelmatig belaagd op straat.

"Voor Xess heb ik soms zeker gedacht dat het beter zou zijn om weg te gaan", vertelt Cabau in gesprek met Beau Monde.

"Het is voor zo'n klein jongetje heel intens om op straat door iedereen belaagd te worden. Mensen willen met hem op de foto, de pers volgt ons regelmatig, mensen roepen dingen."

In zekere zin doet Cabau dat al vertelt ze, omdat ze afwisselend woont op verschillende plekken in de wereld. "We zijn regelmatig in Nederland, waar iedereen me kent, maar zijn ook veel op Ibiza en in Amerika, waar we anoniem over straat kunnen."

Op al deze plekken voelt de actrice zich thuis. "Het scheelt dat Xess het overal leuk vindt. Ik denk dat hij soms niet eens beseft waar we precies zijn, omdat hij gewend is aan het reizen. We spelen veel, voetballen, knutselen, tekenen, houden elkaar lekker bezig. Een school hoeft nog niet uitgezocht te worden, pas met vijf is hij leerplichtig. Ik weet nog niet hoe de toekomst eruitziet en waar we gaan wonen."