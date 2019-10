Justin (25) en Hailey (22) Bieber hebben voor de tweede maal hun geloften naar elkaar uitgesproken. Het beroemde koppel trouwde maandag in de Amerikaanse staat South Carolina in het bijzijn van veel bekende vrienden.

Hailey Bieber droeg een jurk van Vivienne Westwood en schoenen van Jimmy Choo.

Alaia Baldwin, het zusje van Hailey Bieber en haar nichtje Ireland Baldwin waren de bruidsmeisjes. Op de gastenlijst stonden ook haar vader Stephen Baldwin, die haar heeft weggegeven, en haar oom Alec.

Ook Justin Biebers ouders waren aanwezig. Aanwezigen hebben volgens E News verteld dat de gasten begonnen te juichen nadat het koppel hun jawoord had uitgesproken. Ook kreeg iedereen een glas champagne na afloop.

Stel vierde 'simpel' feestje

Volgens bronnen wilden Justin en Hailey Bieber dat het "een simpel feestje werd, waarbij ze samen met vrienden familie hun liefden konden vieren". De aankleding van de ceremonie wordt omschreven als 'casual chic'.

De tweede bruiloft vond plaats op luxeresort Montage Palmetto Bluff. Het resort beschikt over 150 kamers, een golfbaan en een wellnesscentrum.

Justin en Hailey Bieber trouwden al eerder in 2018

Tijdens het oefendiner op zondag, in de openlucht met uitzicht over het water, was te zien dat het bruidsdecor een luxe uitstraling heeft met veel wit, lampen in strengen en kaarsen. Hailey Bieber droeg in aanwezigheid van onder anderen Kendall Jenner een korte witte jurk.

Justin en Hailey Bieber trouwden voor de eerste keer in september 2018. Hij vroeg zijn vriendin ten huwelijk tijdens een vakantie op de Bahama's.

Het koppel wilde eerder een groot feest geven, maar meerdere keren kwam het daar niet van. Zo kon het feest in maart niet doorgaan, omdat Justin kampte met mentale problemen.