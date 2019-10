Actrice Robin Martens (27), bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, heeft maandag in Beau zelf gereageerd op het bericht dat zij afgelopen weekeinde een agent zou hebben mishandeld in Castricum.

Martens vertelde in gesprek met Beau van Erven Dorens dat ze na een avondje stappen met vrienden naar huis wilde gaan, toen ze getuige werden van een opstootje waarbij een man een mes zou hebben gehad.

"We hadden een paar biertjes op, maar waren niet dronken. Mijn beste vriend Bas werd vervolgens benaderd door een kennis met de vraag of hij aan een agent wilde vragen wie de man met het mes was. Bas liep naar een agent en stelde die vraag. Nadat de agent 'rot op' zei, draaide hij zich om en liep weg."

'In mijn herinnering heb ik de agent niet geslagen'

Daarna begon de agent volgens Martens op haar vriend in te slaan. "Dat was echt niet oké. Ik kan niet tegen onrecht en raakte in paniek. Heb geprobeerd om die agent van Bas af te duwen. En ja, ik heb geschreeuwd. Maar ik heb die agent in mijn herinnering niet geslagen."

In het oorspronkelijke politiebericht staat dat een 27-jarige vrouw een agent zou hebben beetgepakt en meerdere malen in zijn gezicht heeft geslagen. Ze zou daarbij onder invloed van alcohol zijn geweest. De politie wilde niet bevestigen dat het hierbij om Martens ging. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe Martens een slaande beweging maakt richting een agent.

"Bas heeft een hersenschudding en een opgezette blauwe wang", aldus Martens. "Ik kan niet tegen zulk onrecht. Als die agent van mij geschrokken is, zeg ik daar sorry voor. Maar geslagen heb ik hem niet. Dit gaat mij nooit meer gebeuren, maar ik ben een gevoelsmens. Ik maak keuzes en dat zijn dus niet altijd de juiste."

Ook haar advocaat Peter Plasman nuanceert de slaande bewegingen van zijn cliënt. Hij benadrukte, eveneens bij Beau , dat er op de beelden niets te zien is van de 'drie harde klappen' die in het proces verbaal zijn opgenomen.