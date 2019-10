Justin en Hailey Bieber trouwden ruim een jaar geleden al officieel in New York, maar vieren hun huwelijk pas maandag met hun vrienden en familie. Dit weten we tot nu toe over het feest.

Het feest vindt plaats in het resort Montage Palmetto Bluff

Montage Palmetto Bluff is een luxe resort in de Amerikaanse staat South Carolina. Het resort beschikt over 150 luxe kamers, een golfbaan en een wellnesscentrum, zo valt te lezen op de website van het resort. Het echtpaar Bieber heeft het hele resort afgehuurd voor de ceremonie op maandag. De keuze voor deze locatie komt als een verrassing, omdat de Canadese zanger en zijn New Yorkse vrouw geen band met de streek lijken te hebben.

Het wordt een religieuze ceremonie

Geloof speelt volgens Elle een belangrijke rol in de relatie van de 25-jarige Justin en de 22-jarige Hailey. "Ze zullen op het feest veel christelijke vrienden van de kerk om zich heen verzamelen", vertelt Haileys vader en acteur Stephen Baldwin.

Stephen Baldwin zal zijn dochter weggeven

De vader van de bruid, Stephen Baldwin, geeft zijn dochter op de bruiloft weg. "Mijn enige taak is om met mijn prinses door het gangpad te lopen", aldus Haileys vader.

Justin Bieber en Hailey Baldwin leerden elkaar jaren geleden al kennen. (Foto: BrunoPress).

Beroemdheden zullen aanwezig zijn

Beroemdheden als Joan Smalls, Kendall Jenner, Kenny Hamilton, Kyle Massey, Laura en Carl Lentz, Karla Welch, Justine Skye en Scooter Braun bevinden zich onder de gasten, meldt E! News. Veel gasten van het echtpaar kwamen de dag voor de ceremonie aan per boot en werden aan wal verwelkomd door obers met champagne.

De kleur wit overheerst

Tijdens het oefendiner op zondag, in de openlucht met uitzicht over het water, was te zien dat het bruidsdecor een luxe uitstraling heeft met veel wit, lampen in strengen en kaarsen. Hailey Bieber droeg in aanwezigheid van onder anderen Kendall Jenner een korte witte jurk.

Het stel ging samen op vakantie. (Foto: BrunoPress).

Mindy Weiss is de weddingplanner

De organisatie van het feest is in handen van Mindy Weiss, meldt TMZ. Weiss organiseerde ook evenementen voor de Kardashians, Heidi Klum, Ellen DeGeneres, Ciara, Diana Ross en Katy Perry.

Het feest is meerdere malen uitgesteld

Het koppel wilde eerder een groot feest geven, maar meerdere keren kwam het daar niet van. Zo kon het feest in maart niet doorgaan, omdat Justin kampte met mentale problemen.