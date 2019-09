Actrice Robin Martens zou in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangehouden in Castricum wegens het mishandelen van een politieagent.

De manager van Martens bevestigt zondagavond tegenover NU.nl dat de actrice is gearresteerd. Echter is volgens hem sprake van "een storm in een glas water". Hij zegt dat van mishandeling geen sprake was en daarom mocht Martens ook "gewoon weer naar huis". Wat er dan wel precies gebeurd is, weet hij niet.

Volgens Shownieuws blijkt uit beelden en verklaringen van ooggetuigen dat de voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice de agent beetpakte en meerdere malen hard in zijn gezicht sloeg. De politie nam Martens vervolgens mee naar het bureau.

De politie bevestigt dat zaterdagnacht een 27-jarige vrouw is aangehouden in Castricum voor het mishandelen van een agent. De politie doet echter geen uitspraak over haar identiteit, maar volgens Shownieuws is het duidelijk dat het om de 27-jarige Martens gaat.

De actrice raakte rond 2.30 uur betrokken bij een vechtpartij in het centrum van het Noord-Hollandse dorp. Daarbij werd ook een zeventienjarige jongen aangehouden, die met een groot mes stond te zwaaien.