The Fast and the Furious-regisseur Rob Cohen is door een anonieme vrouw beschuldigd van aanranding, meldt The Huffington Post zondag.

De vrouw zou zich in 2015 na een etentje met de regisseur "wazig" hebben gevoeld, vertelt ze de website. Omdat ze opgewonden was over de mogelijkheid om samen met Cohen aan een televisiepilot te werken, ging ze desondanks met de regisseur naar een bar.

Het volgende moment dat ze zich herinnert, is dat ze wakker werd in een New Yorkse hotelkamer terwijl Cohen seksuele handelingen bij haar verrichte. Daarna probeerde de regisseur seks met haar te hebben. De vrouw, die anoniem wil blijven en door The Huffingon Post 'Jane' wordt genoemd, vluchtte daarna weg.

Twee goede vrienden van 'Jane' bevestigen in gesprek met de nieuwswebsite dat ze meerdere keren over de aanranding heeft verteld. Ook zou The Huffington Post inzage hebben gehad in medische documenten, die bewijzen dat de vrouw direct na de aanranding een behandeling voor seksueel misbruik onderging.

Dochter beschuldigde Cohen ook al van misbruik

'Jane' zou de regisseur eerder hebben geconfronteerd met haar beschuldiging, waarna hij zijn excuses zou hebben aangeboden. Nadat Cohens dochter Valkyrie Weather haar vader onlangs beschuldigde van seksueel misbruik, besloot de vrouw haar te steunen door alsnog met haar verhaal naar de pers te stappen.

Cohen ontkent alle beschuldigingen, zowel die van 'Jane' als van zijn dochter. De regisseur heeft wel toegegeven dat hij in 2015 een ontmoeting heeft gehad met de vrouw, maar ontkent haar te hebben aangerand.