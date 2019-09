Ed Sheeran opent samen met zijn manager Stuart Camp een pub in Londen, zo maakte hij vrijdag bekend via Instagram.

De nieuwe bar heet Bertie Blossoms en is te vinden op Portobello Road in de wijk Notting Hill. De zanger opende onlangs ook al een pub in Suffolk, het gebied waar hij in opgroeide.

De zanger sloot in augustus zijn Divide-wereldtour af. Bij het laatste concert maakte hij bekend de komende anderhalf jaar geen concerten te geven, zodat hij meer tijd met zijn vrouw Cherry Seaborn door kan brengen. Een volledige pauze in zijn carrière is het echter niet. De zanger is wel van plan te werken aan een nieuw album.