Voormalig hulpverlener Keith Bakker, die in 2012 werd veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens seksueel misbruik van enkele ex-cliënten, wordt opnieuw verdacht van een zedendelict, meldt het AD.

De 58-jarige Bakker moet zich uiterlijk dinsdag melden bij de politie in Amsterdam, bevestigen zijn advocaten in de krant.

Bakker, die momenteel op Bali woont, stelt onschuldig te zijn en denkt dat de aangifte tegen hem afkomstig is van zijn ex-vriendin. "Ik weet dat ik een hoop shit over mij heen ga krijgen, want ik snap ook wel dat ik de schijn tegen heb. Maar ik heb echt niets verkeerds gedaan", zegt hij tegen het AD.

Bakker wordt niet alleen verdacht van een zedendelict, maar ook van het overtreden van zijn beroepsverbod van tien jaar.

De voormalig hulpverlener was jarenlang te zien in verschillende programma's, waaronder Van etter tot engel en Family Matters, waarin hij jongeren met hun problemen hielp. Bij zijn veroordeling in 2012 ontkende hij meisjes verkracht te hebben, maar gaf hij wel toe "bepaalde seksuele grenzen" te hebben overschreden.