De kleinzoon van rapper Snoop Dogg (47) is tien dagen na zijn geboorte overleden. Dat maakte de zoon van de rapper donderdag via Instagram bekend.

"Mijn zoon Kai bracht zoveel liefde en positiviteit in deze wereld", begint het onderschrift van Corde (25) bij een video van zijn dertien maanden oude dochter Elleven Love. Te zien is dat de kleine Elleven Love haar broertje een kus geeft in het ziekenhuis.



"Zijn energie zal voortleven en deze tien dagen van liefde zullen altijd speciaal voor ons zijn", vervolgt de rouwende vader. "Laten we allemaal het leven en degenen van wie we houden koesteren terwijl we hier zijn. Bedankt."

Het is niet bekend wat de doodsoorzaak van Kai is. Snoop Dogg heeft nog niet publiekelijk op het overlijden van zijn kleinzoon gereageerd.

Snoop Dogg, wiens echte naam Calvin Cordozar Broadus Jr. is, werd voor het eerst grootvader in januari 2015, toen de toenmalige vriendin van zijn zoon het leven schonk aan een jongen met de naam Zion. Daarna werd de rapper nog eens grootvader van een meisje: Elleven Love.