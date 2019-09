Alle details over de extravagante bruiloft van Tiësto; Jan Smit verliest zijn vrienden en zijn baan, maar wint mogelijk elders; en Eva Jinek vertrekt, maar wie volgt haar op? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Een bruiloft is voor de meeste mensen de mooiste dag van hun leven. Een grote witte jurk, een strak pak, tientallen geliefden om je heen en een wilde avond om het feest mee af te sluiten. De romantiek spat ervanaf, het geluk hangt in de lucht; zoiets moois maak je maar weinig mee.

Het huwelijksfeest is voor gewone mensen al een hels karwei om voor te bereiden, maar stel je eens voor dat jullie allebei de wereld over reizen en ook nog rekening moeten houden met de overvolle agenda's van alle familieleden en vrienden.

Afzien is het. In het geval van Tiësto (echte naam Tijs) en zijn kersverse echtgenote Annika moet het een hele opluchting zijn geweest dat je, als je veel geld verdient, mensen kunt inhuren die mee kunnen helpen met zo'n monsterproductie. Afgaande op de enorme organisatie, kan het bijna niet anders dan dat er heel wat mensen zijn ingehuurd om het feest te maken tot wat het was.

Op 21 september gaf de vijftigjarige dj en producer in het bijzijn van vrienden en familie zijn jawoord aan het 27 jaar jongere model. Dat gebeurde uiteraard op een bijzondere locatie, met bijzondere aankleding en een bijzondere fotograaf: iemand van de Amerikaanse Vogue legde alles vast en maakte er een special van.

In de woestijn, in een super-de-luxe hotel, werden grote spiegelende pilaren neergezet. Aangekleed met honderden kaarsjes, wilde bloemen en goudkleurige stoelen, zag de huwelijkslocatie eruit als de hemel op aarde. Annika droeg tijdens de ceremonie een peperdure jurk van Berta, om die tijdens het feestje om te wisselen voor een creatie van Oscar de la Renta, en Tijs zag eruit als een ware James Bond in zijn pak van Tom Ford.

Na de ceremonie, waarbij Tijs een enorme gouden ring met diamanten om kreeg en zijn vrouw schitterde door de kleine juweeltjes op haar jurk, ging het feest nog tot in de late uurtjes door. Een chic menu met allerlei stukken vlees, Belgische chocolaatjes en dure wijnen werd geserveerd aan de gasten, waarna tijdens het feest een speciaal voor Annika gemaakt nummer voor het eerst te horen was. Op de tonen van A Million Years danste het koppel hun huwelijk in. Dat dat maar net zo spectaculair mag worden als de ceremonie.

Als de morgen is gekomen

Je hebt van die dagen dat echt álles tegen lijkt te zitten. Je kunt je sleutels nergens vinden, bij het naar buiten lopen bots je tegen de deurpost aan, je auto wil niet starten, en als je eenmaal rijdt, staat er file. En dat gaat dan dus de hele dag zo door.

Het is op zo'n moment moeilijk dat te doorbreken, want alles lijkt een bevestiging van dat het niet goed kan gaan. Bij Jan Smit zou je kunnen zeggen dat deze hele week zo in elkaar zat: het slechte nieuws bleef zich maar opstapelen.

Story schreef deze week dat Jan en zijn goede vrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol uit elkaar gegroeid zijn en dat van een vriendschap op geen enkele wijze meer sprake is. Een biertje op de dijk kan er niet meer af en een vriendelijk onderonsje in een restaurant al helemaal niet.

Hoewel de heren alle vier weigeren commentaar te leveren op de geruchten, helpt het de week van Jan niet verder. Deze week vertelde hij namelijk ook al dat hij nog niet gevraagd is voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival.

In gesprek met het Vlaamse Het Laatste Nieuws noemt hij het "een droom". "Als de kans zich voordoet, grijp ik die zeker met beide handen. Ik ben al negen jaar commentator van het Eurovisie Songfestival voor Nederland en zit mee in de selectiecommissie die bepaalt welk liedje wij sturen. Dus mijn betrokkenheid is heel groot."

Zo betrokken en nog niet benaderd: dat werd door verschillende media toch als opmerkelijk bestempeld. En toen bleek ook nog dat Jan het Televizier-Ring Gala niet mag presenteren: Dionne Stax neemt het stokje van hem over.

Gelukkig zijn er ook leuke dingen waardoor Jan uiteindelijk positief uit deze week kan komen: de reden dat hij het Televizier-Ring Gala dit jaar niet kan presenteren, heeft namelijk een leuke reden: de presentator maakt met Beste Zangers kans op de belangrijkste prijs van de avond en dan is het toch een stuk leuker om naast je collega's te kunnen zitten.

Wie gaat er mee, wie komt in de plaats?

Eva Jinek vertrekt naar RTL en dat gaat niet zomaar: iedere krant, iedere nieuwsrubriek en ieder entertainmentprogramma stond er de afgelopen week even bij stil. De koningin van de late avond verlaat na jaren de publieke omroep, en dat is nogal een stap.

De late avond bij RTL heeft de laatste jaren niet voor een enorm succes gezorgd. Humberto Tan deed het eerst heel goed met RTL Late Night, maar na een paar jaar was de koek op en besloot de zender dat Twan Huys het tijdstip moest gaan redden. Dat bleek echter niet zo makkelijk als men hoopte en dus vertrok Twan ook weer snel.

Na Twan kwam Art Rooijakkers, die met Zomer met Art van de tafel weg stapte en er een gezellig onderonsje van probeerde te maken. Maar de kijkers van RTL waren inmiddels overgestapt naar andere zenders en dus eindigde het zomerse programma zonder dat iemand daar echt verdrietig om leek. Nu probeert Beau van Erven Dorens het, en hoewel de kritieken positief zijn, blijven de cijfers de meeste dagen achter.

Nu is het aan Eva, die in januari aan haar nieuwe klus begint. Haar laatste late avond bij de NPO heeft ze er dan al ruim drie maanden op zitten en dus kan ze met frisse moed het plekje van Beau overnemen. Het idee is dat dat iedere maand gaat gebeuren, al is het nog even de vraag of Beau het überhaupt redt tot die tijd.

Bij de NPO zijn ze, nu Eva's stoel nog warm is, al op zoek naar vervanging. Fidan Ekiz is al benaderd en zou het een eer vinden het te gaan doen. Nadia Moussaid nam het blok al eens eerder voor haar rekening en zou dus ook een mogelijkheid zijn, en ook Margriet van der Linden wordt in de wandelgangen weleens genoemd.

Voorlopig doet de NPO nog geen uitspraken over de vervanging, eerst dat nieuwe seizoen van Pauw maar eens starten.