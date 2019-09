De Britse prinses Beatrice (31), kleindochter van koningin Elizabeth, is verloofd met de 36-jarige zakenman Edoardo Mapelli Mozzi. Het huwelijk vindt in 2020 plaats, zo maakt Buckingham Palace donderdag bekend.

Het stel, dat sinds een klein jaar samen is, heeft zich eerder deze maand tijdens een weekend weg in Italië verloofd. Ze kennen elkaar via Mozzi's inmiddels overleden stiefvader Christopher Shale, die goed bevriend was met de ouders van Beatrice.

"We zijn ontzettend blij om dit nieuws te kunnen delen", laat het koppel weten in een verklaring aan de pers. "We hebben veel zin om samen ons leven te delen en kunnen niet wachten tot we getrouwd zijn." De prinses en haar verloofde zeggen veel gemeen te hebben met elkaar en dezelfde waarden te delen.

De ouders van Beatrice, de inmiddels gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson, laten weten "enorm verheugd" te zijn met de verloving van hun dochter. "We hebben met trots toegezien hoe hun relatie zich heeft ontwikkeld. We zijn de gelukkige ouders van een prachtige dochter die haar grote liefde en metgezel heeft gevonden in een loyale jongeman. We wensen hen alle geluk toe."

'Ze zijn voor elkaar gemaakt'

De ouders van Mozzi zeggen dat Beatrice en haar aanstaande echtgenoot "voor elkaar zijn gemaakt". "Ze hebben een ontzettend sterke band en hun huwelijk zal deze mooie relatie alleen maar sterker maken."

Beatrice had tot augustus 2016 een relatie met Dave Clark, met wie zij zo'n tien jaar samen was. De prinses verhuisde destijds naar San Francisco en New York voor het werk van Clark, die een hoge functie heeft bij taxiapp Uber.

Beatrice en Mozzi zouden een relatie hebben sinds november 2018. In maart dit jaar verschenen ze voor het eerst officieel in het openbaar als stel op een gala in Londen. Deze zomer was het koppel ook te gast op het huwelijk van zangeres Ellie Goulding.

Meer details over het aankomende huwelijk worden later bekendgemaakt, zo laat Buckingham Palace weten.