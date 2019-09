Beyoncé Knowles wil nog steeds de naam van haar zevenjarige dochter als merknaam registreren, ondanks dat een weddingplannerbureau met de naam Blue Ivy Events dit probeert tegen te houden. In rechtbankdocumenten, die in handen zijn gekomen van The Blast, gebruikt de zangeres als argument dat haar dochter een "cultureel icoon" is.

De zangeres is al zeven jaar verwikkeld in een rechtszaak over het gebruiksrecht van de naam van haar dochter. De zangeres en Jay-Z dienden vlak na de geboorte van het meisje een verzoek in om Blue Ivy als merknaam te registreren omdat ze een kledinglijn voor baby's wilden beginnen.

Volgens Veronica Morales, de eigenaresse van het weddingplannerbedrijf, had het al de naam Blue Ivy Events voordat de dochter van Beyoncé en Jay-Z werd geboren. De Amerikaanse zangeres, die de naam van haar dochter liet registreren als handelsmerk, noemt Blue Ivy een "cultureel icoon" en betwist of de merknaamregistratie voor verwarring zorgt bij (potentiële) klanten bij het bedrijf, zoals Morales eerder beargumenteerde.

"Dit argument is verwaarloosbaar en zou moeten worden verworpen", luidt het commentaar van Knowles. Ook zegt de zangeres dat Carter, de achternaam van Blue Ivy, bij de merknaam wordt opgenomen. Daardoor zou de naam volgens de zangeres nog minder met het weddingplannerbedrijf worden geassocieerd.

'Bedrijf heeft geprofiteerd van bekendheid Blue Ivy'

Beyoncé stelt bovendien dat Morales zou hebben geprofiteerd van de bekendheid van haar dochter. De weddingplanner zou hebben gezegd dat ze het drukker heeft sinds de geboorte van Blue Ivy en het bedrijf zou zelfs een kortingsactie hebben gehad op de verjaardag van het meisje.

Volgens The Blast is er inmiddels een datum geprikt voor een rechtszaak tussen de twee partijen, maar een woordvoerder kan niet bevestigen wanneer deze rechtszaak plaatsvindt.