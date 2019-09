Kylie Jenner kan de lancering van haar nieuwe make-uplijn in Parijs niet bijwonen, omdat ze te ziek is om te reizen. De realityster is in het ziekenhuis opgenomen met zware griepverschijnselen. Dat bevestigt een woordvoerder van Jenner aan Page Six.

Jenner zou in Parijs een nieuwe cosmeticalijn presenteren maar is naar eigen zeggen "echt ziek en niet in staat om te reizen".

"Mijn hart is gebroken omdat ik dit moet missen, maar ik weet dat mijn fantastische team en mijn vrienden die in Parijs zijn, me van een afstandje zullen helpen", aldus de realityster.

Het is niet bekend hoelang het jongste zusje van Kim Kardashian in het ziekenhuis moet verblijven.

Dinsdag kondigde Jenner een samenwerking aan tussen haar make up-lijn en ontwerper Olivier Rousteing van Balmain, die vrijdag in Parijs zou worden gepresenteerd.