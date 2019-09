Carice van Houten is blij dat ze tegenwoordig niet meer zo onzeker is als ze vroeger was. De actrice durft nu eindelijk aan zichzelf toe te geven dat ze wel degelijk iets kan.

"Die grenzeloze onzekerheid die ik vroeger had, heb ik gelukkig niet meer", vertelt ze in gesprek met De Telegraaf (€). "Omdat ik inmiddels wel weet dat ik iets kan. Niet alles, maar wel wat."

De actrice vertelt dat ze zich ook veel minder stuurloos dan vroeger voelt. Volgens Van Houten komt dat mede door het verstrijken van de jaren, maar ook vanwege haar stabiele carrière. "Ik realiseer me dat ik een enorme luxepositie heb, zeker in Nederland. Ik voel me hier gewaardeerd en gezien", aldus de actrice.

Volgens Van Houten hielp het volgen van therapie haar ook verder in haar leven. De actrice zette deze stap omdat ze het gevoel kreeg dat zijzelf stil bleef staan door een gebrek aan tijd en ruimte, terwijl haar carrière steeds beter ging. "Terwijl er op het persoonlijke vlak wel een aantal zaken waren waarmee ik aan de slag wilde."

Geboorte van zoon bracht vaste grond

Nadat ze drie jaar geleden samen met haar vriend en acteur Guy Pearce zoon Monte kreeg, had de actrice pas echt het gevoel vaste grond onder haar voeten te hebben. "Het is best prettig om zelf niet meer de belangrijkste persoon te zijn in je leven. Keuzes maken wordt er een stuk gemakkelijker door", vertelt Van Houten.

De actrice vindt het heerlijk om veeleisende of complexe rollen te spelen, zoals in haar nieuwe film Instinct. "Maar in andere gevallen denk ik nu soms: laat mij maar lekker kleien met mijn kind."