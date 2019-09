De autoriteiten hebben dinsdag een tweede persoon gearresteerd die in verband wordt gebracht met het overlijden van rapper Mac Miller, schrijft muziekblad Rolling Stone woensdag.

De man, de 36-jarige Ryan Reavis, wordt verdacht van fraude en wapen- en drugsbezit. Tijdens een doorzoeking van zijn woning in Lake Havasu City (Arizona) werd onder meer marihuana, voorgeschreven medicatie, een pistool en munitie aangetroffen.

Op welke manier Reavis betrokken is bij de dood van Miller, die op 7 september 2018 werd gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in Californië, is niet duidelijk.

Begin deze maand werd een man gearresteerd die mogelijk vervuilde drugs verkocht aan de door een overdosis overleden Miller. De man zou Miller met opzet drugs hebben verkocht die - zonder dat de rapper dit wist - fentanyl bevatten, de stof die in combinatie met cocaïne en alcohol uiteindelijk tot zijn overlijden leidde.