Louis Tomlinson, die tot 2016 deel uitmaakte van de populaire jongensgroep One Direction, vergelijkt zijn succes als soloartiest nog steeds met dat van zijn voormalig collega's. De Brit geeft toe dat hij hetzelfde zou willen bereiken als de andere vier leden.

In tegenstelling tot Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan en Liam Payne moet de debuutplaat van de 27-jarige Tomlinson nog uitkomen. De zanger geeft in gesprek met The Guardian toe dat hij teleurgesteld zou zijn als zijn album – dat uitkomt in 2020 – 'slechts' de derde plaats in de lijst met bestverkochte cd's bereikt, omdat hij met One Direction gewend is om altijd op nummer één te komen.

"Ik zou liegen als het niet zo was", antwoordt de 27-jarige Tomlinson op de vraag of het lastig is om zijn eigen carrièresucces niet te vergelijken met dat van Styles, Malik, Horan en Payne. "Ik ben nooit echt strijdlustig geweest, maar natuurlijk denk je wel: als zij dat succes hebben, dan verdien ik dat ook."

De zanger denkt wel dat dit gevoel met de tijd minder sterk wordt. "Dan kan ik dat achter me laten en gewoon trots op ze zijn."

Tomlinson nuanceert wel dat het begrip succes voor hem inmiddels een andere betekenis heeft gekregen. "Nu betekent het vooral dat ik gelukkig ben met wat ik doe."

'Moeilijke tijd heeft me sterker gemaakt'

Het voormalig One Direction-groepslid heeft een moeilijke tijd achter de rug: in 2016 overleed zijn moeder aan de gevolgen van kanker en in maart dit jaar kwam zijn zus na een overdosis om het leven.

"Het klinkt stom, maar dit heeft me sterker gemaakt", vertelt Tomlinson. "Want zwaarder kan het niet worden. Het maakt alles niet makkelijker of minder belangrijker, maar over de gehele linie kun je alles meer op waarde schatten."

One Direction, dat werd opgericht in 2010, had hits met onder meer What Makes You Beautiful, Live While We're Young en One Way Or Another. De band nam in 2016 een tijdelijke pauze zodat de bandleden een solocarrière konden opstarten.