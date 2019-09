Gaby Blaaser ziet zichzelf het liefst zo sexy mogelijk. De actrice en presentatrice doet daarom extra haar best om die kant van zichzelf te laten zien op Instagram, vertelt ze in LINDA.

"Op Insta zoek ik altijd naar de mooiste manier om te poseren. Liefst een tikkeltje ordinair", aldus de 32-jarige Blaaser in gesprek met het tijdschrift.

De actrice, die te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden en SpangaS, heeft ruim 260.000 volgers op Instagram die ze bijna dagelijks trakteert op een nieuwe foto in een strakke outfit of een kleine bikini. "Iedere week maak ik foto's met een vriendinnetje. Ik volg veel fitnessmodellen uit Los Angeles en Miami die eigenlijk altijd in bikini posten. Ik werk keihard voor mijn lijf. Ik houd van strak met curves."

In eerste instantie kreeg Blaaser veel kritiek van mensen die haar foto's te bloot vonden. "Inmiddels heb ik mijn volgers opgevoed en zijn de comments veel positiever. Je moet ook niet te vaak je postvak openen, want daar zitten gekkies in. Laatst werd me veel geld geboden voor één nacht seks. Uiteraard ga ik nergens op in."