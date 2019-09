Nicolette Kluijver moet tijdens de opnames van Expeditie Robinson ieder jaar een hoop luxe missen, maar één ding ontzegt ze zichzelf in ieder geval niet: een glaasje wijn in de avond. De presentatrice neemt wijn mee naar de eilanden, vertelt ze aan Grazia.

Tijdens de zes weken dat de presentatrice van huis is, komen haar kinderen twee weken langs. Naast haar kinderen mist Kluijver vooral kleine dingen, zoals dus een glaasje wijn.

"Daarom heb ik twee pakken wijn meegenomen van huis, om 's avonds een glaasje te kunnen drinken. Ik mis ook kaas en alles met deeg", aldus de 34-jarige presentatrice.

Sinds twee jaar geleden bij Kluijver longkanker werd geconstateerd, geniet ze naar eigen zeggen nog meer van de dagen die ze buiten is tijdens de opnames. "Het klinkt misschien gek, maar ziek zijn heeft me veel positieve dingen gebracht. Ik kan soms wel janken van geluk dat ik er nog bij ben. Drie maanden na de operatie ging ik meteen weer mee met Robinson, want het voelt zo als 'mijn' programma. Het was zo fijn om mij daar opeens druk te maken over kamp Noord en kamp Zuid, in plaats van over mijn gezondheid."