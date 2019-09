Paul McCartney (77) bezocht onlangs stiekem een bioscoop om de op het verhaal van The Beatles gebaseerde film Yesterday te zien, vertelde het voormalige bandlid maandag in The Late Show. Ook liet hij aan de Amerikaanse presentator Stephen Colbert weten nog vaak te dromen over de vermoorde John Lennon.

McCartney en zijn vrouw Nancy kozen eerder bewust niet voor het bijwonen van een officiële screening. In plaats daarvan slopen ze een bioscoop in. McCartney droeg een hoed en zonnebril om niet herkend te worden. "We wilden de film liever in het bijzijn van andere gewone bezoekers zien." McCartney was blij met wat hij zag en grapte: "Ik kwam er ook goed vanaf in de film, want de hoofdrolspeler omschreef mij als de beste songwriter ter wereld."

In de dromen van McCartney komt wijlen John Lennon nog vaak voorbij. "Ik vind het mooi wanneer overleden mensen op bezoek komen in mijn dromen. Ik droom nog vaak over onze tijd met The Beatles en dat zijn vaak gekke dromen. Ik ben dan veel samen met John en dan staat mijn basgitaar klaar om samen te gaan spelen. Maar dat gaat dan niet, want dan zit hij helemaal onder de plakband. Dus dat probeer ik er dan in mijn slaap allemaal weer af te halen. Ik droom heel veel over John. En het zijn allemaal goede dromen."

De film Yesterday is een romantische comedy waarin de hele wereld The Beatles is vergeten, op één muzikant na.