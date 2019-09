Een fan van Miley Cyrus is zaterdagavond opgepakt bij een concert van de zangeres in Las Vegas. De man staat bij haar team bekend als een obsessieve fan. Hij stuurde via Twitter verontrustende berichten en werd herkend bij haar show, meldt TMZ dinsdag.

De politie werd gebeld toen de entourage van de popster hem voorafgaand aan de show in het publiek zag staan. De 42-jarige man was bij hen bekend, doordat hij Cyrus eerder had bedreigd.

In de week voor het concert bood hij haar via Twitter zijn excuses aan. Ook vroeg de man of hij haar in Las Vegas persoonlijk kon spreken. "Binnenkort zal ik feesten met allemaal beroemde mensen, maar jij bent de enige die ertoe doet", schreef hij. Hij vertelde ook met haar en overleden sterren als Michael Jackson en Prince te willen feesten.

Het team van de zangeres zegt dat de man geobsedeerd was met het idee om Cyrus zwanger te maken. Hij werd opgepakt op verdenking van bedreiging en zit nog steeds vast.