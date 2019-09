Will Smith (50) is op dieet gegaan nadat zijn familie hem aansprak op zijn eetgedrag. Zijn vrouw en zoon vonden dat hij veel te veel at. Dit zegt de acteur in de Facebook-show Red Table Talk.

"Ik at vijf muffins in de ochtend en een uitgebreide lunch. Op een gegeven moment woog ik meer dan 100 kilo, wat nog meer was dan tijdens de opnames voor de film Ali, waarvoor ik moest aankomen", zei Smith. Zijn eetgedrag leidde ertoe dat zijn familie grappen maakte over zijn eetgedrag en hem een dikzak noemde.

"We bedoelden het met alle respect", aldus Jada Pinkett-Smith, de presentatrice van Red Table Talk. Daarna is de acteur tien dagen gaan vasten. "Ik wist vijftig jaar lang niet dat je echt bent wat je eet", biechtte Smith op. De acteur is zich toen gaan verdiepen in eten en op dieet gegaan.

Smith hield samen met zijn vrouw een interventie voor zijn zoon Jaden Smith (21) over diens eetgedrag. De Smiths waren bang dat Jaden Smiths veganistische levensstijl problemen opleverde voor zijn gezondheid. Tijdens de aflevering van de online show nam de familie zich voor om gezamenlijk gezonder te gaan eten.