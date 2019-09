Tiësto heeft afgelopen weekend eeuwige trouw beloofd aan zijn vriendin Annika Backes. Ze gaven elkaar zaterdag in de VS het jawoord.

"De liefde van mijn leven", schrijft de vijftigjarige Tiësto op Instagram bij enkele bruidsfoto's. Ook de datum van de trouwerij staat erbij: 21 september 2019.

De twee, die elkaar begin 2015 ontmoetten, trouwden midden in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah. "We houden allebei heel erg van Las Vegas, dus we hebben daar gekeken naar locaties", vertelt Backes, die jurken van de ontwerpers Oscar de la Renta en Berta Balilti droeg, aan Vogue. "Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we het liever op een afgelegen plek wilden doen."

Tiësto, die eigenlijk Tijs Verwest heet, zegt dat de woestijn een plek is waar hij helemaal tot rust kan komen. "Je ziet 's nachts sterren en de zonsondergang en zonsopkomst zijn heel speciaal. Het is de meest romantische plek die er bestaat."

De dj schreef en produceerde ook het lied A Million Years voor zijn 28 jaar jongere vrouw. "Ik was erg verrast", aldus Backes. "Het was fantastisch om samen voor het eerst te dansen op het nummer. Iedereen vond het prachtig."