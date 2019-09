Roxeanne Hazes heeft maandag, op de vijftiende sterfdag van haar vader André Hazes, een eerbetoon aan hem op Instagram geplaatst. De zangeres zegt hem na zijn dood nog vaak nodig te hebben gehad.

"Als elfjarig meisje werd mijn beste vriend van mij afgenomen", begint ze haar verhaal. "Je was er plotseling niet meer. Ik heb je zo vaak nodig gehad. Zo vaak gehaat. Zo veel om je gehuild en gelachen. Ik heb je lang niet begrepen, lang egoïstisch gevonden", schrijft ze over de emoties die ze voelde in de jaren nadat hij overleed.

Roxeanne Hazes zegt door het moederschap tot nieuwe inzichten te zijn gekomen en noemt haar vader "misschien wel de verstandigste, meest wijze man in mijn leven". De zangeres werd in juli 2018 moeder van zoon Fender. "Er is tijd geweest om te rouwen en je te vergeven voor de dingen die ik soms niet had mogen voelen als kind. Nu vult jouw plekje in mijn hart zich alleen maar met liefde en begrip."

De zangeres stelt dat ze haar vader steeds beter leert kennen en herkent eigenschappen in zichzelf die ze van haar vader heeft. Ze weet echter dat het gemis nooit zal slijten en denkt er vaak aan hoe het zou zijn geweest als hij zijn schoonzoon en kleinzoon had ontmoet. "Soms fantaseer ik hoe je met mijn zoon zou zijn geweest en dat hij de allerleukste, gekste opa van de wereld zou hebben gehad."

Hazes besluit met de troostende gedachte dat de muziek van haar vader nog steeds voortleeft. "Gelukkig voor velen en ook voor mij, ben je alleen maar gestorven en nog lang niet uitgestorven."

Ook zoon André Hazes deelde een foto van zijn vader. Hij schrijft erbij: "Al vijftien jaar zonder de koning." Hij was tien jaar oud toen zijn vader overleed.

André Hazes overleed op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd.