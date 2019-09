Queer Eye-ster Jonathan Van Ness is in een interview in de New York Times openhartig over het feit dat hij seropositief is.

Van Ness kreeg de diagnose op 25-jarige leeftijd nadat hij flauw was gevallen en griepachtige verschijnselen had, vertelt hij aan de krant naar aanleiding van zijn op 24 september te verschijnen boek Over The Top.

"Die dag was net zo verwoestend als je zou denken dat het zou zijn", vertelt hij in een hoofdstuk van zijn boek.

Van Ness zegt zichzelf als een trots "lid van de prachtige hiv-positieve gemeenschap" te beschouwen en hoopt dat zijn openheid over het onderwerp misvattingen helpt te voorkomen.

De Amerikaan, die één van de vijf presentatoren van het populaire programma is, zegt dat hij openheid belangrijk vindt. "Ik heb wel de behoefte om hierover te praten."

Van Ness ook openhartig over verslaving

Van Ness is in het interview tevens open over zijn strijd met verslaving. Zo vertelt hij dat hij cocaïne begon te gebruiken tijdens zijn eerste semester op de universiteit. Ook begon hij later met het roken van methamfetamine. Voor zijn verslaving zat de Queer Eye-ster tweemaal in een afkickkliniek.

Van Ness zegt in het interview met de New York Times dat hij het niet makkelijk vindt om open te zijn. "Ik heb de afgelopen drie maanden elke nacht nachtmerries gehad omdat ik bang ben om me zo kwetsbaar op te stellen voor mensen", aldus Van Ness.