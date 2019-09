Het gaat naar omstandigheden goed met Viktor Verhulst, die vorige week betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk. De zoon van Studio 100-producent Gert Verhulst reed op een bestelwagen, die plotseling vaart minderde.

Verhulst vertelt aan de Vlaamse zender VIER dat hij onderweg was naar een verjaardagsdiner van zijn zus. "Ineens zag ik dat ze stilstonden, maar veel te laat. Ik ben nog uitgeweken naar links en vol op de rem gaan staan."

Dat had als gevolg dat de Range Rover van Verhulst vier keer over de kop ging, met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur.

Verhulst werd in het ziekenhuis opgenomen, maar hield vrijwel niets aan het ongeval over. "Het ongeluk speelt zich steeds opnieuw af in mijn hoofd en ik besef dat ik superveel geluk heb gehad. Als het ongeluk 100 keer gebeurt, had het 99 keer helemaal anders kunnen aflopen. Ik heb echt een goede engelbewaarder."

De 25-jarige Verhulst zal ondanks zijn ongeluk meedoen aan Dancing with the Stars, dat in Vlaanderen zondag weer van start gaat.

Hij kwam eerder in het nieuws vanwege zijn relatie met K3-zangeres Marthe De Pillecyn. In 2018 ging het stel uit elkaar. In Nederland presenteerde Verhulst Love Island en hij was te zien als deelnemer in Ranking the Stars.