André Hazes, die na een eerdere ruzie sinds eind 2017 weer goed contact had met zijn moeder Rachel, zegt dat zijn relatie met haar weer is verslechterd. De 25-jarige zanger zegt dat zijn moeder "verdwaald" is.

"Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald ofzo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt", vertelt Hazes in een gepubliceerd fragment van Waar is de Mol, dat maandag 23 september op SBS te zien is. Op de redenen waarom het contact tussen hen niet meer goed is, gaat Hazes niet in.

Moeder en zoon Hazes hadden jaren een moeizame relatie, volgens de zanger wegens "discussies die uit de hand zijn gelopen". André en Rachel werden herenigd doordat zijn vriendin Monique contact opnam met haar schoonmoeder. Met Kerst 2017 liet de familie weten inmiddels weer goed contact te hebben.

"Mijn moeder en ik waren natuurlijk weer even goed", vertelt Hazes hierover. "Toen heb ik ook aan haar gevraagd: 'Waarom was dat? Hoe kan je nou drie jaar geen contact hebben met je zoon?' En dan was ze er heilig van overtuigd: 'Ja, maar dat lag niet aan mij'."

'Mijn moeder is gewoon ergens heel ziek'

De zanger zegt dat hij desondanks niet boos op haar kan zijn. "Mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek ofzo."

In 2017 zocht Rachel Hazes professionele hulp voor haar geestelijk welzijn. "Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld, is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen", stond destijds in een verklaring.

André Hazes is daarnaast ook al jaren gebrouilleerd met zijn zus Roxeanne. Ook hierover is niet bekend wat de ruzie veroorzaakte.