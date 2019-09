Angela Groothuizen heeft Martijn Krabbé en Deborah Wietzes donderdag in de echt verbonden. De presentatrice heeft zelf gevraagd of ze dit mocht doen, zo vertelt Krabbé vrijdag in RTL Boulevard.

"Ze vroeg: 'Mag ik jullie trouwen, ik ben babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand, red.)", vertelt Krabbé, die Groothuizen al dertig jaar kent. "Zij kan dat dragen, ze is echt een kanon."

De presentator spreekt vol liefde over zijn nieuwe echtgenote. "Dit is wat het moet zijn. Dat het geen enkele moeite kost, dat er geen enkele spanning is, dat alles klopt." Krabbé en Wietzes gaan in de kerstvakantie op huwelijksreis, aldus Krabbé.

Het stel trouwde donderdag in Parc Broekhuizen in Leersum, vlak bij Utrecht. Dennis van Aarssen, die begin dit jaar The voice of Holland won, trad op tijdens het huwelijksfeest.

In december 2018 vroeg de RTL-ster zijn 39-jarige vriendin ten huwelijk. De presentator deed dit aan de hand van een sinterklaasgedicht.

Het stel maakte in augustus 2018 bekend samen te zijn. Aan het begin van dat jaar verbrak Krabbé zijn relatie met danseres Noi Pakon Schuijffel.