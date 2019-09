RTL Nieuws-verslaggever Frits Wester last vanwege zijn persoonlijke problemen met alcohol een rustpauze in, laten de politiek commentator en RTL vrijdag weten in een gezamenlijke verklaring.

"Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken", laat Wester weten.

"RTL steunt me hierin en ik hoop dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven."

De verslaggever kreeg kritiek nadat hij op 8 september tijdens zijn verslag in RTL Nieuws niet helemaal helder oogde. Op sociale media ontstond de vraag of hij voorafgaand aan zijn optreden alcohol had gedronken.

RTL en Wester gingen vervolgens in gesprek. Deze gesprekken waren de reden dat Wester afgelopen dinsdag niet bij Prinsjesdag aanwezig was.

De verslaggever zegt in de verklaring overweldigd te zijn door de reacties die na de uitzending loskwamen. "Ik neem de bezorgdheid van RTL en de kijker zeer serieus."

In oktober 2018 ook al ophef over televisieoptreden

In oktober 2018 ontstond er ook al ophef over Wester, toen hij een televisieoptreden gaf na het overlijden van Wim Kok. Wester liet toen in een reactie weten dat hij de voorgaande dagen te weinig had geslapen.

De taken van Wester zullen de komende tijd worden overgenomen door het RTL Nieuws-team in Den Haag. "Mede namens de collega's wens ik Frits veel sterkte en een goed herstel toe", aldus hoofdredacteur van RTL Nieuws Harm Taselaar.