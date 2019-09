Liam Gallagher gaat voor de derde keer trouwen. Dat bevestigt hij zelf in een uitzending van The Jonathan Ross Show komende zaterdag, meldt Daily Mail.

Begin september verschenen er al geruchten dat de 46-jarige zanger zou gaan trouwen met zijn vriendin Debbie Gwyther. Op de bank bij Jonathan Ross vertelt hij dat hij zijn oudere broer Noel ook heeft uitgenodigd voor de bruiloft. De twee mannen, beiden bekend geworden door de band Oasis, zijn al lange tijd gebrouilleerd.

Gallagher laat weten dat hij Gwyther eerder dit jaar ten huwelijk vroeg aan de Italiaanse Amalfikust. Naar verluidt gaan de twee in 2020 trouwen in Italië. Het koppel is vijf jaar bij elkaar.

De zanger trouwde voor het eerst in 1997 met Patsy Kensit. Een jaar later kreeg hij zijn eerste kind, Molly, via een buitenechtelijke relatie. Met Kensit kreeg hij wel nog een zoon, Lennon. In 2000 begon Gallagher een relatie met All Saints-zangeres Nicole Appleton. De twee trouwden in 2008, kregen samen zoon Gene en scheidden in 2014. Gallagher had daarvoor, in 2013, voor de tweede keer een buitenechtelijk kind gekregen. Dochter Gemma werd geboren na een relatie met een journalist van The New York Times.