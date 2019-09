André Hazes is kwaad over alle verhalen in de roddelbladen, prins Harry en Meghan Markle gaan de kroeg in met baby Archie en Fabrizio van Temptation Island biedt zijn excuses aan Pommeline aan. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Had André Hazes ook geheime date met Imanuelle Grives?", "André Hazes intiem gespot met dochter van Mario Been", "Wordt studente Romy wél mevrouw Hazes?" en "Kost pikant liefdesgerucht André Hazes dit gezinsgeluk?". De afgelopen weken werd André Hazes zo'n beetje aan iedere blonde vrouw in Nederland gekoppeld, als het maar niet zijn eigen Monique was.

Nikkie Plessen zou met hem getongd hebben in een Amsterdamse bar, de dochter van Mario Been werd met hem gezien tijdens een wandeling en met Romy ging hij zelfs op vakantie. Week na week werd opgeschreven hoe het hart van Monique gebroken is en hoe André daar niets van leek aan te trekken.

Voor André was de maat deze week vol en dus maakte hij een duidelijk statement op Instagram: er is geen sprake van een affaire geweest. Met geen van de blonde schoonheden.

"Ik heb tijden mijn mond gehouden omdat het mij weinig interesseert wat er over mij wordt geschreven. Ik weet dat Monique sterk in haar schoenen staat en als er iets is wat wij altijd zullen hebben is dat vertrouwen in elkaar. Maar het loopt uit de hand", schrijft de 25-jarige zanger bij een fotoreeks van de roddelvoorpagina's.

André denkt dat Story een "teringhekel" aan hem heeft, of een obsessie, want de verhalen die steeds terugkeren gaan heel ver. "Ik vraag deze bladen eens na te denken aan de consequenties die deze woensdagen, want dan komen de boekjes uit, met zich meebrengen."

De zanger heeft Monique nooit bedrogen en hij wil dat het klaar is met de verhalen. De hoofdredacteuren van Story en Weekend herkennen zich niet in het beeld dat André schetst. De hoofdredacteur van Story noemde het in Shownieuws onzin. "Hij noemt ons, omdat we bovenop het nieuws zitten en wij hem inderdaad al een paar weken volgen. Je kunt natuurlijk niet altijd alleen in de bladen verschijnen als je het zelf wilt of als iets te pluggen hebt."

Volgens de hoofdredacteuren van de bladen zijn zij nieuws aan het maken en zou het André goed doen als hij gewoon eens reageerde als zij het vroegen. De kans dat André dat nog eens doet, lijkt echter wel verkeken: hij zegt het liever op zijn manier.

We doen nog even een biertje

Een sprookjeshuwelijk, een droom van een kind: het lijkt prins Harry en Meghan Markle allemaal onwijs gegund. Het stel is gelukkig, de Britse pers lijkt iets minder gemeen te worden voor Meghan en nu blijkt dat er zelfs af en toe wat ruimte is voor vrije tijd.

De opvoeding kan niet vroeg genoeg beginnen en dus namen de Britse royals zoon Archie, die op 6 september zijn vierde maand op de wereld vierde, mee de kroeg in. De foto's blijken van al een paar weken terug, dus wie nu wil aanschuiven is te laat, maar het is goed om te weten dat het gaat om een pub vlakbij Frogmore Cottage, waar het gezin woont.

Op een zondagavond is het stel, met de baby in een autozitje, in de kroeg een hapje gaan eten. Meghan hield het bij water, maar Harry dronk een paar biertjes bij de traditionele sunday roast. Het eten kon in alle rust genuttigd worden, want een van de aanwezigen vertelde dat iedereen ze met rust liet en het zelfs leek alsof niemand ze herkende.

In totaal zat het stel ruim twee uur in de pub en wie daar direct een doemscenario bij ziet van een huilende baby heeft het mis: Archie hield zich de gehele tijd keurig stil, zelfs toen zijn moeder zijn luier verschoonde.

De pub zal nu ongetwijfeld een populaire plek worden voor fans van het Britse koningshuis, in de hoop om een glimp op te vangen van het stel en Archie. Met het drukke schema van Harry kan het echter zo weer vier maanden duren voor hij eens de binnenkant van een bar ziet.

Sorry. Nee, maar echt

Anno 2019 kun je echt niet meer aankomen met een bosje bloemen om je excuses aan te bieden. Zelfs bij Het Spijt Me is het eeuwenoude boeketje de deur inmiddels uit. Digitaal kun je ook best sorry zeggen en bijkomend voordeel: dan ziet iedereen meteen hoe sympathiek je bent.

Fans van Temptation Island hebben de laatste weken met verbazing naar de vier koppels gekeken. Thomas besloot al heel snel dat hij Yasmin niet trouw hoefde te zijn, Channah bleek zwanger, Shirley maakte het halverwege uit met Damian en Orpheo deed de ene na de andere bizarre uitspraak.

Het enige redelijk normale koppel leek Fabrizio en Pommeline. Hoewel de voormalig verleidster niet leek te kunnen stoppen met huilen omdat ze haar "Fabri" zo miste, leken de twee ongeschonden uit de strijd te komen. Fabrizio vroeg zijn Pommeline nogmaals ten huwelijk en een sprookje was geschreven.

Echte fans wisten natuurlijk wel beter: Pommeline kondigde eerder al aan dat hun verloving na de opnames gestrand was en later kwamen er allerlei verhalen naar buiten over Fabrizio. Hij was vreemdgegaan met verleidster Julia, bleek een kind te hebben en was inmiddels alweer samen met een Miss België-finaliste.

Na het zien van de laatste aflevering, die sinds donderdag op Videoland staat, merkte Fabrizio toch dat hij zich schuldig voelde. Op Instagram schreef hij daarom een openhartige brief aan Pommeline, waar zij even later ook nog op reageerde.

"Het spijt me zo, zo erg, oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in m'n keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur. Hoe gelukkig we waren, wat een moment. Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren. Ik verdiende je niet, maar dat is wel gebleken."

Inmiddels is Pommeline gelukkig met een nieuwe man, maar omdat zij en Fabrizio samen een tattooshop hebben, werken ze wel nog samen. Daar komt verandering in, want binnenkort scheiden hun wegen definitief, maar inmiddels kan ook zij met weemoed terugkijken.

"Het is je vergeven. Alleen vergeten is moeilijk, maar ik draag je voor altijd mee in mijn hart! Hoop dat je ooit je geluk terugvindt en je wat moois van je leven maakt, alles komt goed. Blijf geloven in jezelf, je bent een kanjer." Toch fijn dat we daar nu allemaal getuige van hebben mogen zijn.