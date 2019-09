Imanuelle Grives wordt volgens het AD op 10 oktober in de rechtbank van Antwerpen verwacht. De Nederlandse actrice werd aangehouden omdat zij in juli betrapt werd met meer dan honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine op zak.

De zaak zal op die dag inhoudelijk worden behandeld en volgens een woordvoerder zal zo'n vier weken later haar straf volgen.

Grives was zelf donderdag niet aanwezig bij de zitting, waarbij de agenda van de zaak werd besproken. De actrice wacht de zaak momenteel in vrijheid af, nadat ze een week eerder een borgsom van 5.000 euro betaalde.

Belgische justitie houdt de 34-jarige actrice en haar vriendinnen verantwoordelijk voor drugsbezit en -handel.

Eerder liet haar advocaat John Maes al weten dat Grives van plan is om alle schuld op zich te nemen. Naast de actrice werden ook twee vriendinnen van haar gearresteerd. In tegenstelling tot Grives hoefden zij daarna niet in hechtenis te blijven.

De actrice liet weten dat ze zich voorbereidde op een rol en daarom drugs op zak had. Haar vorige advocaat zei al dat dat echter niet de enige reden was, maar lichtte dat verder niet toe. In een persverklaring zei Grives dat ze professionele hulp nodig heeft om erachter te komen hoe ze in de situatie was beland.