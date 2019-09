Danny de Munk heeft nooit gewild dat zijn kinderen last hadden van zijn bekendheid. De acteur en zanger is opgelucht te horen dat zijn kinderen er nooit mee gezeten hebben dat klasgenootjes naar hem vroegen.

De Munk vertelt in een dubbelinterview met zijn dochter Bo (21) in Libelle dat hij en zijn vrouw Jenny hun kinderen zoveel mogelijk uit de media wilden houden.

"Absoluut. Zeker toen ze nog jonger waren. Tijdens de opnames van de docusoaps (in 2007 en 2009 werden twee docusoaps gemaakt over de zanger, red.) kwamen de kinderen alleen in beeld als ze daar zelf zin in hadden, dat was de afspraak", vertelt de 49-jarige zanger.

Zijn dochter Bo is altijd heel nuchter gebleven onder de bekendheid van haar vader. "Op de basisschool vroegen mensen het weleens: 'Ben jij de dochter van Danny de Munk?' Alsof het belangrijk is. Zoals jouw vader zijn geld verdient zo doet mijn vader dat op zijn manier. Ze zagen aan me dat ik het zelf niet boeiend vond."

Toch waren er altijd mensen die haar wisten te vinden en wilden praten over haar beroemde vader. "'Hallo mevrouw De Munk...' Daar kon ik echt kwaad om worden. Ik noem jou toch ook niet bij je achternaam? We zijn normale mensen hoor, helemaal niets interessants aan."