André Hazes is klaar met de geruchten over zijn vermeende vreemdgaan. "Ik heb Monique nooit bedrogen", schrijft de zanger op Instagram.

In het persoonlijke bericht richt hij zijn pijlen op roddelbladen die de afgelopen periode veelvuldig schreven over het vermoedelijke vreemdgaan. "Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit beschaamd van Monique."

De zanger vervolgt: "Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in een Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle (Grives, red.), ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy."

Hazes zegt het te betreuren dat zijn zoon later dingen in de bladen gaat lezen "die niet eens in de buurt van de waarheid liggen".

Onlangs maakte de zanger bekend dat hij tijdelijk niet meer samenwoont met vriendin Monique Westenberg maar dat van een officiële breuk geen sprake is. De 25-jarige Hazes heeft sinds 2014 een relatie met de 41-jarige Westenberg. In 2016 kregen ze zoon Dré.