Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria Baldwin verwachten hun vijfde kind. Het nieuws komt nadat Hilaria eerder dit jaar een miskraam kreeg.

De 35-jarige fitnessinstructrice maakt het goede nieuws woensdag via Instagram bekend. "Het is nog heel vroeg, maar we hebben ontdekt dat er een klein mensje in mij zit. Het geluid van dit sterke hart maakt me zo blij - vooral vanwege het verlies dat we in het voorjaar hebben ervaren", schrijft ze aan haar volgers.

"We willen dit nieuws delen omdat we enthousiast zijn en de zwangerschap niet willen verbergen. De eerste paar maanden zijn zwaar door uitputting en misselijkheid en ik wil eerlijk kunnen zijn over hoe ik me voel."

'Laat mij en mijn dokter met rust'

Ook doet Baldwin een oproep aan de paparazzi om haar, maar vooral ook haar dokter, met rust te laten. De fitnessinstructrice deelt bij haar bericht een foto van haar groeiende babybuik en maakt een grapje: "Als je zoveel baby's hebt gehad, ziet zes minuten zwangerschap eruit als zes maanden."

Ongeveer twee weken geleden bevestigde Baldwin in een YouTube-serie dat hij en Hilaria een vijfde kind wilden, maar hield destijds vol dat zijn vrouw niet zwanger was.

Het is het vijfde kind voor het echtpaar. Ze zijn al ouders van dochter Carmen Gabriela (6) en zoons Rafael Thomas (4), Leonardo Ángel Charles (3) en Romeo Alejandro David (1).

Baldwin is ook vader van dochter Ireland Baldwin, 23, die hij kreeg met ex-vrouw Kim Basinger.