Taylor Swift heeft onlangs haar ruzie met Katy Perry bijgelegd, maar de zangeres is niet van plan weer in contact te komen met Kanye West. In een interview met Rolling Stone zegt ze dat de rapper twee gezichten heeft.

Problemen tussen de twee artiesten begonnen al tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards in 2009, toen West het dankwoord van Swift bij het winnen van een prijs onderbrak om te zeggen dat hij vond dat Beyoncé had moeten winnen.

"Het enige wat ik wilde na het voorval in 2009 was dat hij me zou respecteren. Ik werd voor de ogen van iedereen geschoffeerd door iemand die vindt dat ik het niet verdien om daar te staan. Ik haatte dit aan mezelf, maar ik wilde gewoon zijn goedkeuring", blikt ze terug op haar gevoelens.

'Ik realiseerde me dat hij twee gezichten heeft'

West benaderde Swift in 2015 om haar te vragen tijdens de VMA-uitreiking zijn Vanguard Award aan hem te overhandigen. "We hingen een uur aan de telefoon en hij vertelde me hoeveel het zou betekenen als ik die prijs zou uitreiken", vertelt Swift.

"Ik las mijn toespraak voor en hij riep daarna dat MTV mij daar had neergezet om de prijs te overhandigen met als doel meer kijkcijfers te halen. Een koude rilling liep door mijn lijf terwijl ik mijn arm om zijn vrouw heen had. Ik realiseerde me dat hij twee gezichten heeft."

Swift vertelt dat West vervolgens zijn excuses probeerde te maken met bloemen en dat ze het incident vervolgens achter zich liet. De spanning tussen de twee kwam een jaar later echter tot een nieuw hoogtepunt door een ruzie omtrent West's lied Famous.

De controverse rondom de songtekst van Famous

Op deze plaat rapt West: "Me and Taylor might still have sex. Why, I made that bitch famous." Volgens de rapper had Swift toestemming gegeven voor het gebruiken van de zin en zijn vrouw Kim Kardashian liet een fragment van een gesprek tussen West en Swift horen in de realityserie Keeping Up With The Kardashians.

Kardashian wilde hiermee zeggen dat Swift loog, terwijl de zangeres beweert enkel toestemming te hebben gegeven voor het eerste gedeelte van de zin en dat ze niet wist dat West haar een "bitch" zou noemen en zou beweren dat hij haar beroemd had gemaakt. Over dit laatste voorval zegt Swift nu: "Ik was er klaar mee. Als hij wil dat we niet door één deur met elkaar kunnen is dat prima, maar laten we er dan wel eerlijk over zijn."