Imanuelle Grives is van plan om alle schuld in de drugszaak in Antwerpen op zich te nemen. De actrice werd samen met twee vriendinnen gearresteerd bij de ingang van Tomorrowland, maar zegt dat haar vriendinnen er niks mee te maken hebben.

"De vriendinnen hebben er volgens haar niks mee te maken, dat kan ik bevestigen", aldus John Maes, de advocaat van de actrice, tegen AD. Belgische justitie houdt de actrice en haar vriendinnen verantwoordelijk voor drugsbezit en -handel.

Donderdag is de eerste behandeling van de rechtszaak, waar Grives hoogstwaarschijnlijk niet bij aanwezig zal zijn. Dan wordt volgens Maes alleen besproken op welke datum de inhoudelijke behandeling van de zaak zal zijn. De actrice wacht de zaak momenteel in vrijheid af, nadat ze een week eerder een borgsom van 5.000 euro betaalde.

Grives werd in juli betrapt met meer dan honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine. Ook in de Airbnb-woning die de actrice had gehuurd, werden drugs aangetroffen.

De actrice liet weten dat ze zich voorbereidde op een rol en daarom met drugs werd gepakt. Haar vorige advocaat zei al dat dat echter niet de enige reden was, maar lichtte dat verder niet toe. In een persverklaring zei Grives dat ze professionele hulp nodig heeft om erachter te komen hoe ze in de situatie was beland.