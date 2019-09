Fred van Leer viert op 18 september 2020 zijn 44e verjaardag samen met zijn fans in AHOY, meldt hij via Instagram.

Van Leer grijpt zijn 43e verjaardag, op 18 september, aan om zijn in 2020 groots te vieren Fred & Friends verjaardagfeest aan te kondigen. "Het wordt een heerlijke, hysterische avond vol met te gekke live optredens, dans, spektakel en toeters en bellen", aldus de stylist. "Als Rotterdammer is het natuurlijk fantastisch om in AHOY te mogen staan. Iets wat ik nooit voor mogelijk hield omdat ik natuurlijk niet kan zingen. En nu sta ik daar volgend jaar. Met mijn vrienden! Hoe cool is dat?"

De precieze invulling van de avond wil van Leer nog niet prijsgeven. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

Van Leer is naast zijn televisieoptredens in onder andere Say Yess To The Dress bekend van zijn Leer van Fred Live-theatertour en het gelijknamige boek.