De waarde van de nalatenschap van Mac Miller, die vorig jaar september om het leven kwam na een overdosis, is vastgesteld op ruim 11 miljoen dollar (9,9 miljoen euro). Het geld en de spullen zullen volgens TMZ worden verdeeld onder zijn familie en dierbaarste vrienden.

In totaal laat de rapper geld en bezittingen met een waarde van 11,3 miljoen dollar (10,2 miljoen euro) na, zo blijkt uit documenten.

De meeste van zijn bezittingen, zoals juwelen, muziekinstrumenten, kleding en elektronica, worden verdeeld onder zijn vrienden. De 5 miljoen dollar op zijn bankrekening gaat naar zijn familie.

Miller, die 26 jaar oud is geworden, werd op 7 september 2018 gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in Californië. Op dat moment was hij al overleden.

Rapper had al langer problemen met drank en drugs

De rapper had al langere tijd problemen met drank en drugs. De problemen zouden erger zijn geworden nadat hij zijn relatie met Ariana Grande in mei zag stranden.

Zo vernielde de rapper zijn auto toen hij met het voertuig tegen een verkeerspaal botste. Hij vluchtte, maar werd vervolgens thuis aangehouden en bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Een kleine twee weken geleden werd een drugsdealer die Miller vervuilde drugs zou hebben geleverd gearresteerd. TMZ schreef dat vermoedelijk een officiële aanklacht tegen de drugsdealer zal volgen, die neerkomt op dood door drugshandel. Daarvoor verzamelt de DEA op dit moment meer bewijs.

De dealer zit vast zonder mogelijkheid op borgtocht vrij te komen.