Victoria Beckham, die voorheen niet altijd een positief zelfbeeld had, werd na de komst van haar kinderen gelukkiger met zichzelf. De voormalige Spice Girl zegt dat ze heeft geleerd dat haar lichaam met de tijd verandert.

"Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer wat voor mij werkt en wat niet", vertelt de 45-jarige Beckham in gesprek met Glamour. "Dat sporten en gezond eten het belangrijkst is. Als je vier kinderen hebt, leer je accepteren dat je lichaam verandert."

Ook plaatste de komst van Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (14) en Harper (8) zaken in perspectief. "Ze hebben alles door. Ik zou nooit in het bijzijn van mijn kinderen een maaltijd overslaan, want ze moeten zien dat hun moeder gezond eet."

Ten opzichte van haar schoolperiode, waarin de modeontwerpster veel gepest werd, voelt ze zich veel vaker onderdeel van de groep waarin ze zich bevindt. "Het pesten maakte me onzeker, maar het deed me ook beseffen dat ik er hard voor moet werken wanneer ik iets graag wil. Niets kwam ooit vanzelf, maar dat is oké."