Amanda Balk heeft besloten haar relatie met Stavros T. toch weer te beëindigen. De realityster laat via Instagram weten dat een tweede poging om hun huwelijk te redden, niet heeft mogen baten.

"Ik laat weinig mensen binnen, maar voor de mensen die ik binnenlaat ga ik door het vuur. Daarom heb ik ook voor deze liefde keihard gestreden, maar die battle heb ik toch helaas verloren", schrijft Balk, vooral bekend van realitysoap De Gouden Kooi, op het sociale medium.

Stavros T. werd vorig jaar opgepakt wegens betrokkenheid bij drie wietplantages in woningen in Wassenaar. Nadat de 44-jarige T. had bekend betrokken te zijn bij de kwekerijen, besloot de 31-jarige Balk te willen scheiden.

"Mijn man, met wie ik getrouwd was, heeft een misstap begaan. Een die ik dacht niet te kunnen vergeven. Omdat ik niet zomaar met iemand trouw, wilde ik hem als persoon en onze liefde nog een kans geven", zegt ze daar nu over.

Balk die zelf ook als verdachte werd verhoord in de zaak, maakte in juli bekend haar relatie een tweede kans te geven, nadat T. in mei zijn proces in vrijheid mocht afwachten. "Mensen die samen horen te zijn, vinden hun weg terug", schreef ze toen bij een foto met haar man.

Balk en T. trouwden in 2018. Balk heeft een dochter uit haar eerdere relatie met dj Afrojack.