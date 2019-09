Evi Hanssen viert binnenkort haar 41e verjaardag en merkt dat ze daardoor minder druk ervaart. In gesprek met HUMO zegt de Belgische presentatrice dat ze geleerd heeft met liefde naar haar lichaam te kijken.

"Ik weet dat ik niet meer de mooiste ben op een feestje. Die druk laat ik met plezier over aan de meisjes van twintig. Het draait niet meer om mijn uiterlijk, dus staat het me ook niet in de weg", aldus Hanssen, die begin dit jaar meedeed aan Wie is de Mol?.

De presentatrice vond het niet erg om haar veertigste verjaardag te vieren en ziet ook niet op tegen 41 worden. "Ik ben veertig, voel mij veertig, dus mag ik er alsjeblieft ook als veertig uitzien? Tegen de veroudering kan ik toch niks beginnen. Ik ben te fier om die verloren strijd aan te gaan."

Hanssen vindt het weleens jammer dat ze haar lichaam niet waardeerde toen ze jonger was. "Soms denk ik wel: als ik vroeger had geweten wat ik nu weet, dan had ik tussen mijn 14e en mijn 24e over straat gelopen in een shortje en een kort topje. Dan had ik shoots voor P-Magazine (de Vlaamse opvolger van De Nieuwe Panorama, red.) gedaan in een string en een beha. Je beseft niet hoe mooi je bent, als je jong bent."