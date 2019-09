De relatie tussen Britt Dekker en haar vriend Max duurt al zes jaar, maar kende een paar momenten dat het bijna uit was. Het stel heeft trouwplannen, maar daar moet Dekker wel wat voor doen. Dat vertelt de presentatrice maandag in Waar is de Mol?.

In het begin van haar loopbaan kreeg Dekker ook vaak te horen dat ze dom zou zijn. "Dat dacht iedereen, maar ik leefde gewoon in mijn eigen wereldje. Had gewoon heel weinig algemene kennis. Inmiddels heb ik de NOS-app op mijn telefoon staan, hoor."

Relatie stond op springen door rommel in huis

Dekker heeft inmiddels zes jaar een relatie met haar vriend Max. "Hij was eindredacteur bij een van mijn programma's. We werden verliefd en dat is nooit meer overgegaan."

Toch stond de relatie al een paar keer op springen. "Gewoon omdat hij niet meer tegen de rommel in huis kon. Hij is supernetjes en ik niet. Als ik dan ergens een appeltje laat liggen en we hebben muizen, wordt hij helemaal gek. En ik vind het dan gezellig met die schattige diertjes."

"Dan ga ik weer opruimen. Hij heeft gezegd dat we gaan trouwen als ik zes weken achter elkaar opruim. Daar ben ik nu al drie jaar mee bezig en het lukt niet. Dus ik moet nu echt gaan doorzetten", aldus Dekker.

Dekker is in gesprek met Johnny de Mol openhartig over een eetstoornis waar ze mee te kampen had. "Dat heb ik nu onder controle, maar er was een tijd dat ik alleen maar keek naar de Sylvies van deze wereld. Die zien er zo goed en perfect uit."

"Dan keek ik naar mijn eigen foto en vond ik dat ik te dik was en moest afvallen. Dan ga je eerst heel weinig eten, dan nog minder eten en dan niks meer eten. Dat ging echt de verkeerde kant op. Dan at ik een appel en misschien nog een peer op één dag."

De presentatrice had naar eigen zeggen een stemmetje in haar hoofd dat zei 'je bent dik, je bent dik'. "Dan ga je het als een uitdaging zien om zo weinig mogelijk te eten. Als dat dan lukt, krijg je daar een kick van. Als in: je hebt het gehaald. Maar het ging niet goed. Ik had geen energie meer en was ook niet meer gezellig. Van bijvoorbeeld een bitterballetje word ik veel vrolijker. Dus nu combineer ik het: 's morgens een appel en een peer en 's avonds een hele grote bak friet."